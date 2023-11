Er war das erste Opfer der innerdeutschen Grenze, in dessen Fall dem Todesschützen im Westen der Prozess gemacht wurde: Peter Reisch. Unternehmer Nils Tamm erinnert jetzt mit einer Gedenktafel am Grab seines Cousins auf dem Egelner Friedhof an dessen Ermordung bei einer Republikflucht 1962. Was ein Theaterstück damit zu tun hat.

Wie in Egeln die Erinnerung an Peter Reisch lebendig bleibt

Der Egelner Unternehmer Nils Tamm, der in Wolmirsleben wohnt, pflegt das Grab von Peter Reisch auf dem Egelner Friedhof und hat mit Hilfe von Spendengeldern eine Gedenktafel an das Opfer des DDR-Grenzregimes anfertigen lassen.

Egeln. - Das schreckliche Schicksal von Peter Reisch aus Egeln bleibt unvergessen. Er war im Alter von nur 19 Jahren bei seiner versuchten Republikflucht zwischen Schierke und Bad Harzburg am 5. Juni 1962 angeschossen worden und am 13. Juli 1962 an den Folgen seiner schweren Schussverletzung verstorben. Peter Reichs Mutter und Stiefvater besaßen die in Egeln bekannte Polsterei an der Uhr.