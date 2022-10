Wie Kitas mit Personalmangel, Energiekrise und Co. zurecht kommen

Die Kindertagesstätten stehen vor vielen Herausforderungen. Die Energiekosten steigen. An einigen Stellen fehlt Personal, an kleinen Standorten Kinder. Warum die städtischen Kitas in Staßfurt trotzdem optimistisch bleiben.

In Staßfurt müssen keine Kitas schließen. Die Stadt will in Zukunft verstärkt auf eigene Ausbildung von Erziehern setzen.

Staßfurt - Angesichts der Meldung aus Sachsen, dass eine Kindertagesstätte (Kita) aufgrund der Energiekrise geschlossen wird, hat sich die Volksstimme umgehört, wie es in der hiesigen Kita-Landschaft aussieht. Nun hat die Stadt Staßfurt bestätigt, dass aufgrund der hohen Energiekosten keine Kitas geschlossen werden müssen. So steht es um die Kitas in Staßfurt in freier Trägerschaft.