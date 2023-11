Staßfurt - „Es war ein sehr effektives, erfolgreiches Probenwochenende. Die Weihnachtskonzerte sind sehr gut vorbereitet.“ Mit diesen Worten beendete der musikalische Leiter des Jugendblasorchesters Staßfurt (JBO), Peter Roskoden, das letzte der beiden Probenwochenenden im Kloster Michaelstein, das von den 53 Musikern dazu genutzt wurde, den Stücken den letzten Feinschliff zu verleihen.

Anspruchsvolle Titel werden erarbeitet

Langjährige Unterstützer des Vereins, wie Thomas Holfeld, Mattias Neubert und Stefanie Kamrad stellten sich wieder als Dozenten zur Verfügung und erarbeiteten mit den einzelnen Instrumentengruppen die anspruchsvollen Titel. In den Gemeinschaftsproben in der Musikscheune zeigten sich dann die Erfolge dieser Kleinarbeit. Bereits vier Wochen zuvor wurde während des Probenwochenendes in der Sekundarschule „Am Tierpark“ kräftig am Programm der Weihnachtskonzerte gearbeitet.

Auch in diesem Jahr kann sich das Publikum auf traditionelle Weihnachtsmelodien, Musik aus Film und Musical, gefühlvolle Solostücke und wunderschöne Gesangstitel freuen. Das Nachwuchsorchester, das aus Schülern der Bläserklasse des Dr.- Frank-Gymnasiums besteht, wird ebenfalls wieder ein fester Programmpunkt sein.

Restkarten noch zu haben

Beide Konzerte, am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Dezember, im Salzlandtheater, sind fast ausverkauft. Wer keine Karten mehr bekommt, ist eingeladen, am Freitag, 15. Dezember, in die Kirche „St. Petri“ am Königsplatz zu kommen, schreibt Nicole Telge, Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit im JBO Staßfurt.