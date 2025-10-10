Vor 50 Jahren: Einmal im Monat blättert die Staßfurter Volksstimme in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen aus Stadt und Kreis im Oktober 1975 bewegt hat.

Wie man vor 50 Jahren im Kreis Staßfurt Republikgeburtstag feierte

Ein Meilenstein für die Region: Die neue Milchproduktionsanlage in Kroppenstedt beherbergt 30 Prozent des Kuhbestandes des Kreises Staßfurt.

Staßfurt. - In den Städten und Gemeinden des Kreises Staßfurt fanden im Oktober 1975 viele Festveranstaltungen zu Ehren des 26. Jahrestages der Gründung der DDR statt. Betriebsdelegationen überbrachten Glückwünsche an die Parteiführung des Kreises und bilanzierten ihre Wettbewerbsergebnisse zum „Republikgeburtstag“. In den Betrieben und Einrichtungen erfolgten festliche Veranstaltungen verbunden mit Rechenschaftslegungen und vielen Auszeichnungen für besondere Leistungen.