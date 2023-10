Nachdem der Leotreff auf dem Gelände der Uhland-Grundschule in Staßfurt im vorigen Jahr wegen Vandalismus geschlossen werden musste, konnte vor zwei Wochen die feierliche Neueröffnung stattfinden. Neu dabei ist auch Mara Otten, die neue Leiterin des Kinderklubs.

Staßfurt - Sobald die Schulglocke klingelt, stellt sich für viele Kinder in Staßfurt die Frage: Was tun nach den Hausaufgaben? Seit zwei Wochen haben die Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren in der Bodestadt wieder eine Möglichkeit mehr: Sie können ihre Freizeit von Montag bis Freitag zwischen 13 und 18 Uhr im Leotreff verbringen. Der Kinderklub befindet sich auf dem Gelände der Grundschule Ludwig-Uhland im ehemaligen Speiseraum.