Wie Scheidlinger Schüler den Bürgermeister interviewten

Hecklingen/Schneidlingen - Den Landeswettbewerb zu gewinnen und als eine der besten Schülerzeitungen Deutschlands ausgezeichnet zu werden, hat sich für die Redaktion der „Reality of School” der Sekundarschule LebenLernen in freier Trägerschaft in Schneidlingen gleich in mehrfacher Hinsicht gelohnt. Denn die Schülerredakteure erhielten außerdem einen kostenlosen Medienworkshop.