Mit der Salzlandbahn soll der Bahnverkehr im Landkreis zukünftig noch schneller werden. Was man sich in Staßfurt mit Blick auf Zuganbindung und Bahnhof wünscht.

Eine Brücke verbindet die beiden Seiten des Staßfurter Bahnhofs sowie den Bahnsteig in der Mitte miteinander.

Staßfurt - Einige Wochen ist es her, dass sich Landrat Markus Bauer und mehr als 30 Wirtschafts- und Bildungsvertreter aus der Region für das Ziel einer Salzlandbahn ausgesprochen haben – eine schnelle stündliche Verbindung, die in Zukunft den Salzlandkreis mit Halle und Magdeburg verbinden soll. Doch wie sieht die Situation auf den hiesigen Strecken und Bahnhöfen aktuell aus? Ein Besuch in Staßfurt.