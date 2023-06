Die Stadt- und Regionalbibliothek in Staßfurt startet am Dienstag in den XXL-Lesesommer. Warum es dabei um mehr geht, als sich bei sonnigem Wetter durch Bücher zu schmökern.

Staßfurt - Mit dem Beginn der Sommerferien in Sachsen-Anhalt beginnt auch der XXL-Lesesommer. Das ist eine Leseaktion der öffentlichen Bibliotheken in Zusammenarbeit mit den Schulen des Landes, dem Landesverwaltungsamt und dem Land Sachsen-Anhalt.

Auch die Stadt- und Regionalbibliothek in der Rathausstraße 1 in Staßfurt macht in diesem Jahr wieder mit. Zwar geht der Lesesommer, der in diesem Jahr bereits zum 14. Mal ausgerichtet, offiziell erst Donnerstag, 6. Juli, an den Start und dauert bis Montag, 28. August; in Staßfurt dagegen wird das Projekt bereits am kommenden Dienstag, 20. Juni, auf den Weg gebracht, berichtet Bibliotheksleiterin Susanne Sulek.

Als einzige Bibliothek im Salzlandkreis mit dabei

„Die Bibliothek Staßfurt beteiligt sich seit mehreren Jahren als einzige Bibliothek des Salzlandkreises an dieser Aktion“, sagt die Diplom-Bibliothekarin. Schüler aller Altersstufen sind aufgerufen, in den Sommerferien in ihrer örtlichen Bibliothek mindestens zwei Bücher zu lesen und zu bewerten. Als Anerkennung erhalten die Teilnehmer nach den Sommerferien ein Zertifikat, das vom Bürgermeister unterschrieben sein wird und in den jeweiligen Schulen vorgelegt werden soll. Die wiederum sind aufgerufen, die Teilnahme am XXL-Lesesommer als besondere Leistung mit einer Note anzuerkennen.

Doch die Bibliothek bietet noch mehr. So kann an einem Quiz teilgenommen werden, bei dem auf die Gewinner Preise warten: Bücher-, Zoo- und Kinogutscheine, Bücher, Spiele, Schülerferientickets und Überraschungspreise. „Es ist wünschenswert, dass die Schulen viele Schüler ermutigen, an der Aktion teilzunehmen“, macht Sulek deutlich, die seit 2012 die Einrichtung leitet. Die Anmeldung zum XXL-Sommer ist kostenlos und kann vor und während der Ferienaktion erfolgen.