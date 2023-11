Nicht nur in den närrsichen Hochburgen anderswo, sondern auch in Staßfurt haben die Karnevalisten am Sonnabend die neue Session eröffnet. An der Bode sicherten sie sich zum 11.11. gleicht die ganze Macht und ergatterten von Bürgermeister René Zok den Rathausschlüssel.

Wie Staßfurts Jecke am 11.11. vom Bürgermeister den Schlüssel ergattern

Start in den Karneval

Staßfurt - Der 1. Staßfurter Carneval Verein belagerte am Sonnabend pünktlich am Morgen das Rathaus. Mit Musik und Gesang hielten die Karnevalisten Ihr Gemüt bei Regenwetter in Stimmung. Nach mehrmaligen Rufen der Vereinsmitglieder „Rene Zok, gib' den Schlüssel raus, sonst stürmen wir Dein Rathaus!" ließ sich der Hausherr und Staßfurter Bürgermeister Zok nicht lange betteln.

Jetzt haben sie ihn! Das Kinderprinzenpaar mit Schlüssel und Geschenken. (Foto: Volker Müller)

Erst zeigte er sich noch provokativ lächelnd am Fenster, in der rechten Hand den begehrten Rathausschlüssel, den er scheinbar gar nicht so einfach hergeben wollte.

Dann zeigte er doch Mitleid mit den Karnevalisten und begab sich zur Rathaustreoppe. Hier übergab er den Schlüssel dem Kinderprinzenpaar Annabell der Ersten sowie Tom dem Ersten. Im Anschluss lud er alle Gäste und Zuschauer zu Pfannkuchen und Sekt ins Rathaus.