Wie Theater Mut machen soll

„Trau Dich!" – und sprich drüber: Ein Ensemble aus Halle hat in Staßfurt Premiere mit seiner Inszenierung eines Stücks gefeiert, das Kinder im Umgang mit sexuellen Grenzüberschreitungen stärken soll.

Staßfurt - Wann sollte ich zum ersten Mal mit Zunge geküsst haben – und wann nicht? Was sage ich meiner Oma, wenn sie mich zu heftig drückt – und mir immer noch diesen blöden Kosenamen verpasst? Und was mache ich, wenn ich mit einem sexuellen Missbrauch in Berührung komme? Vor allem aber: Wie mache ich das alles, wenn ich gerade mal acht bis zwölf Jahre alt bin?