Die Ilberstedter Turnhalle erstrahlt in hellem LED-Licht. Helmut Jahnel hat mit einem Kollegen 85 Leuchtstoffröhren ausgetauscht und will seiner Gemeinde damit etwas zurückgeben.

Ilberstedt. - Der Ilberstedter Helmut Jahnel wollte einfach mal etwas an die Gemeinde zurückgeben. „Jedes Jahr darf die Interessengemeinschaft (IG) Karneval kostenlos in der Turnhalle ihr Programm aufführen.“ Deswegen hat er gemeinsam mit Gerd Görke, ebenfalls ein Mitglied der IG, sämtliche Leuchtstoffröhren in der Ilberstedter Turnhalle ausgetauscht.