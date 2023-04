Förderstedt - Ohne Straßenausbaubeiträge, die in Sachsen-Anhalt 2020 abgeschafft wurden, ist der Straßenausbau ein Kraftakt. Den Kommunen fehlt so das Geld in den klammen Kassen, um den großen Sanierungsbedarf zu decken. Dabei sind die Straßen in Staßfurt an vielen Ecken und Enden in einem sehr schlechten Zustand. Nicht nur in der Kernstadt.

