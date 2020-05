Die Wertstoffhöfe des Salzlandkreises in Staßfurt und Wolmirsleben sind seit dieser Woche endlich wieder geöffnet.

Staßfurt/Wolmirsleben l Der erwartete Ansturm auf die Sammelstelle an der ehemaligen Deponie der Salzstadt hielt sich an den ersten beiden Tagen in Grenzen.

Obwohl nur fünf Fahrzeuge gleichzeitig das Gelände des Kreiswirtschaftsbetriebes (KWB) befahren dürfen – hauptsächlich aus Platz- und Sicherheitsgründen – waren Autoschlangen auf der Landesstraße eher selten.

Lediglich wenn Container rangiert und abgefahren wurden, mussten KWB-Mitarbeiter den Verkehr am Tor regeln.

„Die Leute sind froh, dass wieder auf ist“, bemerkten die Männer in Orange.

Am Sonnabend und nach Pfingsten rechnet man auf der Staßfurter Deponie mit etwas mehr Betrieb, wenn sich die Wiederöffnung ganz herumgesprochen hat.

Viele hatten während der Schließzeit die anderen Wertstoffhöfe in Bernburg oder Aschersleben beispielsweise genutzt, meint ein Bürger.

Der Wertstoffhof in Staßfurt war vom Kreiswirtschaftsbetrieb geschlossen worden, um die Müllentsorgung zu 100 Prozent während der Corona-Zeit absichern zu können. So die Begründung zuletzt. Auch die brachte viel Kritik ein.

Unterdessen ist man sich in der Kreisstadt des Bedarfs eines Wertstoffhofs für Staßfurt und Umgebung bewusst.

Vom Landkreis war jetzt nach der Sitzung des Betriebsausschusses vom KWB zu erfahren, dass „die Planungsunterlagen für die Interimslösung eingereicht worden sind“.

„Da wir uns mit dem Kreiswirtschaftsbetrieb entschieden hatten, auch schon die ,kleine‘ Variante nicht nach Baurecht, sondern nach Bundesimmissionsschutzrecht zu beantragen, dauert es etwas länger“, teilte die Pressestelle des Landkreises auf Nachfrage mit, „nach BImSchG deshalb, um auch Dachpappe in Staßfurt annehmen zu können.“

Betriebsleiter Ralf Felgenträger versichert unterdessen, dass der Kreiswirtschaftsbetrieb wegen der jetzigen Verhältnisse an der Hohenerxlebener Chaussee am Rande der Salzstadt ein erhebliches Interesse habe, den Wertstoffhof schnellstmöglich an den Marnitzer Weg zu verlegen.