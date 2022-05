Wildkameras gegen Müllsünder in Staßfurt?

lllegale Ablagerungen in der Feldflur sind im Salzlandkreis ein ständiges Problem.

Immer wieder gibt es im Salzlandkreis wilde Müllverkippungen, auch hier in Groß Börnecke bei Staßfurt.

Staßfurt - Bei Spaziergängen steuert Matthias Büttner gern einmal die nordöstliche Richtung an. Wenn der Staßfurter AfD-Stadtrat die Calbesche Straße in Staßfurt entlangläuft und an der Biomethananlage vorbeikommt, wird der verlängerte Weg schnell zu einem Plattenbauweg, der aus dem Stadtgebiet herausführt Richtung Steinbruch. „Dort wird immer wieder neuer Müll abgeladen“, sagte Büttner im Bauausschuss.