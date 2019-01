Hinter dem Feuerwehrhaus in Üllnitz herrscht Wildwuchs. Es sollen Pflegearbeiten her, um den Wall ansehnlicher zu gestalten. Foto: Enrico Joo

Hinter dem Feuerwehrhaus in Üllnitz wurde der Bauaushub als Wall gelagert. Politiker und Anwohner stören sich am Zustand.

Üllnitz l Die Schimpftirade der Bürgerin erfüllte den gar nicht so kleinen Versammlungsraum im alten Feuerwehrgerätehaus in Üllnitz vollends. „Das ist eine Müllecke geworden“, sagte diese im Ortschaftsrat Förderstedt und meinte den Wall hinter dem neu gebauten Feuerwehrhaus in Üllnitz. „Eine solche Schmuddelecke steht der Stadt nicht gut zu Gesicht. Das wurde nicht einmal gepflegt.“ Der Meinung ist auch Ortschaftsratmitglied Johann Hauser (FDP). „Das ist ein Sauhaufen, das ist schädlich für die Umwelt. Da muss im Frühjahr etwas geschehen. Zusagen müssen eingelöst werden“, schimpfte er.

Am 1. Dezember 2017 haben die Kameraden der neuen Feuerwehr „Südliche Börde“ ihr modernes Feuerwehrhaus in Üllnitz bezogen. Für rund 2,6 Millionen wurde die neue Heimat der alten Ortsfeuerwehren Förderstedt, Glöthe und Üllnitz errichtet. Der entstehende Bauaushub wurde nach Absprache mit dem Land und dem Umweltministerium als Wall hinter dem Feuerwehrhaus gelagert. Anwohner und Politiker stören sich aber nun daran, dass nichts daran gemacht wird. „Ich habe den mangelnden Pflegezustand bei der Stadt angesprochen“, sagt Förderstedts Ortsbürgermeister Peter Rotter (CDU).

Stadt ist Problem bekannt

Auch der Stadt ist das Problem bekannt. „Das muss mit einer Nachsaat hergerichtet werden“, erklärt Wolfgang Kaufmann, Fachbereichsleiter Bauen der Stadt Staßfurt. Wobei sich Kaufmann an dem Wort Bauaushub stört. „Das ist ja kein Abfall“, sagt er. „Da wurde Wertstoff gelagert. Und das ist mit allen Behörden so abgestimmt. Dadurch wurde Geld eingespart, weil kein Abtransport erfolgen musste.“ Dass der Wall gepflegt werden muss, weiß aber auch die Stadt. Weil aber noch nichts passiert ist, entbrannte im Ortschaftsrat eine Diskussion darüber, ob es sinnvoll wäre einen Antrag dafür zu stellen, dass der Wall in das Kataster des Stadtpflegebetriebs aufgenommen wird.

Manchmal können die Behördenwege dabei erfrischend kurz sein. „Ich habe einen kurzen Draht zum Stadtpflegebetrieb“, sagt Peter Rotter. „Das machen wir auf dem kurzen Dienstweg.“ Auch der Stadtpflegebetrieb ist ziemlich offen für die Anregung. „Das ist grundsätzlich kein Problem“, sagt Leiter Ingo Brüggemann. „Wir nehmen das auf. Das kriegen wir gebacken.“ Möglich, dass im Frühjahr der Wildwuchs auf dem Wall also entfernt wird.

Entfernung keine Option

Problematisch ist dabei aber, dass dieser womöglich von Hand entfernt werden muss. Große Geräte können wohl nicht zum Einsatz kommen, weil zwischen den Erdhaufen auch Steine liegen. Anwohner stören sich dabei zum Teil sowieso generell an dem Wall. Es wird gefragt, ob der nicht einfach entfernt werden könne. Das allerdings ist keine Option. „Es ist vorgesehen, diesen zu belassen“, sagt Wolfgang Kaufmann. Nur etwas mehr Pflege wäre eben wünschenswert.