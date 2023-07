Auf der Wasserburg Egeln ist am Wochenende wieder was los. Mitglieder des Fördervereins präsentieren das Plakat für die nächste Veranstaltung am Sonnabend.

Egeln - Am kommenden Sonnabend, 15. Juli 2023, bringt die Band „Die Willy Family“ die alten Mauern der Wasserburg in Egeln zum Beben.

Harmonisch und schräg, aber auch überraschend und abgedreht – eben purer Party-Rock! Getreu ihrem Motto „Ist es zu rockig, bist du zu schwach“, nehmen die vier Musiker und ihre Sängerin die Fans und Gäste mit in einen musikalischen Wetterwechsel aus Donner, Sturm und Sonnenschein.

Ob als musikalischer Dauergast beim „RockBADaillon“ in Langenweddingen (Bördekreis), in Kneipen und Gaststätten der gesamten Region, eigene große Konzerte in Magdeburg oder bei der großen „1075+1 Jahrfeier“ im vergangenen Sommer in Borne – die Musiker haben immer abgeliefert. Bei ihren Songs bedient sich die Willy Family aus allen Richtungen der Musik und veredelt sie auf ihre ganz eigene Art und Weise im Sinne des Rock 'n' Rolls.

„Wir nehmen die Originale und spielen sie nach unseremGusto. Da kann es auch mal passieren, dass die Melodie eines Schlagers Note für Note zu einem Punk-Song wird. Das wird dann mitunter so schnell, dass uns der Schweiß den Rücken herunterläuft“, beschreibt Volker Willborn lachend die Anforderungen seiner Bandkollegen an ihn. „Da komme ich oft mit meiner Gitarre nicht mehr hinterher, so jagt mich dann unser Schlagzeuger“, fügte er hinzu.

Und das merkt man der Band auch an. Mit Herz und Leidenschaft gehen die Musiker auf die Bühne und begeistern immer wieder aufs Neue die Besucher bis in die letzte Reihe. „Es war mir eine Freude euch mal live zu erleben“, „Einfach nur mega“, „Schöne mitreißende Rockmusik, „Aber bitte mit Sahne“ in eurer Version war dann das Sahnehäubchen ...“, so lauten die Urteile von Konzertbesuchern.

Los geht es am Sonnabend auf der Wasserburg in Egeln um 19.30 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr.

Karten für dieses Konzert gibt es im Vorverkauf für zehn Euro. An der Abendkasse sind die Tickets teurer. Deshalb lohnt es sich, die offiziellen Vorverkaufsstellen in Egeln, wie Müller Hausgeräte im Breiteweg 27-29, den Bürgerservice der Verbandsgemeinde Egelner Mulde neben dem Rathaus am Markt 18 oder die TotalEnergies Tankstelle in der Halberstädter Straße 21B aufzusuchen. In Langenweddingen gibt es Karten im Blumengeschäft und Baumschule Anja Neum in der Langen Straße 24. Weitere Infos auf den offiziellen Seiten des Fördervereins Wasserburg Egeln auf Facebook und Instagram.