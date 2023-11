Zwei Betreibergesellschaften wollen gemeinsam an einem Bebauungsplan für den Windpark Etgersleben arbeiten. Wann die neue Technik kommen soll.

Etgersleben - Die Firmen Qualitas Energy und Volkswind beabsichtigen, für den Windpark Etgersleben gemeinsam an der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu arbeiten. Das teilten Vertreter beider Unternehmen in der jüngsten Börde-Hakel-Gemeinderatssitzung im ehemaligen Seniorentreff in Etgersleben mit.