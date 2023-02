Nass und windig: So fassen die Wetterbeobachter des Kreises den ersten Monat des Jahres 2023 zusammen. In der ersten Janu- arhälfte fielen 90 Prozent aller Niederschläge.

Staßfurt - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) fasste den ersten Monat des Jahres 2023 so zusammen: „Die Häufung viel zu milder Januarmonate hält ununterbrochen an. Der ursprüngliche Eismonat hat seinen Ruf als solcher verloren und erreichte auch in diesem Jahr wieder einen Platz auf der Liste der zehn wärmsten Januarmonate seit 1881. Den dafür entscheidenden Anstoß lieferten die frühlingshaften Rekordtemperaturen am Neujahrstag sowie die teils rekordmilde und auch niederschlagsreiche erste Monatshälfte. Der Winter legte im Januar 2023 somit nur ein kraftloses Gastspiel an den Tag.“