Die Einwohner in den Staßfurter Ortsteilen haben selbst zu Schaufel und Radlader gegriffen und die Räumfahrzeuge entlastet.

Staßfurt/Atzendorf/Neundorf l In Krisenzeiten erinnern sich Menschen daran, dass sie soziale Wesen sind. Statt Egoismus zieht Solidarität durch die Herzen der Menschen. So war es jedenfalls in Atzendorf in diesen Tagen. In dem kleinen Ortsteil nördlich von Staßfurt waren die Schneemassen wie überall in der Region enorm. Aber: „Die gute Dorfgemeinschaft in Atzendorf beweist sich auch in Notsituationen“, teilt der Atzendorfer Günter Döbbel mit.

„Marcus List und Verry Heinemann starteten am frühen Montag ihre ehrenamtliche Hilfsaktion und begannen die Straßen in Atzendorf vom Schnee zu beräumen. Auch viele Bürger halfen in ihren Straßen bei der Beräumung tatkräftig mit. Gegen Mittag kam noch Unterstützung durch die Landwirte Nico Zimmer und Sebastian Hauser, sowie die Kompostierung-Rekultivierungsstoffe-Düngemittel GmbH (KRD) dazu, so dass bis in den Abend alle Straße wieder einigermaßen befahrbar waren.“

Im gesamten Dorf konnte so durch die Hilfsbereitschaft die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr wieder gesichert werden. „Als Ortschaftsrat und als Einwohner von Atzendorf möchte ich mich bei allen Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken“, so Döbbel.

Bilder In Atzendorf helfen Landwirte und viele Anwohner dabei, die Straßen in dem Dorf zu räumen. Foto: Günter Döbbel



In Neundorf haben Anwohner in der „Schlesinge“ selbst zur Schaufel gegriffen. Foto: Jens Gohr



Michael Langheinrich hilft den Großschwiegereltern in Rathmannsdorf. Foto: Franziska Richter



Zehn Ladungen Schnee

Auch in Neundorf klappt die Nachbarschaftshilfe. Jens Gohr wohnt mit seiner Familie in Neundorf in der „Schlesinge“, die in Höhe des griechischen Restaurants von der Alten Güstener Straße zur Friedrichstraße verläuft. „Ein Nachbar hat bei uns eine Pritsche zur Verfügung gehabt und sich angeboten, den Schnee in den Parkräumen abzufahren“, berichtet Jens Gohr. „So entstand ein Kollektiv von fünf Mietern aus der Schlesinge, die bestimmt um die zehn Ladungen an Schnee abgefahren haben. Eigentlich auch schön, wenn man doch so gemeinsam organisiert zusammen hält.“

In Löderburg hat die Firma „Bau Elze“ Hilfe angeboten. „Wir unterstützen die Stadt Staßfurt beim Beräumen der massiven Schneemassen in Löderburg und Umgebung. Alle Radlader sind im Einsatz und räumen auf Firmengeländen oder wie hier die Straßen für die Anwohner und den ÖPNV“, teilt die Firma im Internet mit.

In Rathmannsdorf freut sich Ortsbürgermeister Benjamin Zuck über Hilfe aus Löbnitz. „Landwirt Bartmer ist bei uns mit Treckern und Radladern unterwegs“, sagt Zuck. „Die Nebenstraßen werden gut geräumt.“ Bei den Einwohnern machen auch (fast) alle mit. „90 Prozent der Gehwege sind von den Anwohnern geräumt“, berichtet Zuck. „Alle sind fleißig am Schnee schippen.“

Real öffnet am Mittwoch wieder

Der Real-Markt in Staßfurt-Leopoldshall musste am Montagnachmittag schließen wegen zu hoher Schneelast auf dem Dach. „Das Problem ist der Pulverschnee, der durch die Sonne taut und schwerer wird“, sagt Doreen Albrecht, Geschäftsleiterin des Real-Marktes. Am Dienstag waren Statiker da. Das Dach drohte nicht einzustürzen. Trotzdem rückte am Dienstag eine Dachdeckerfirma an, die den Schnee vom Dach räumte. Der Real-Markt ist ab Mittwoch 8 Uhr wieder normal geöffnet.

Die Autobahnausfahrt Staßfurt an der A14 war von Montagabend bis in die Vormittagsstunden am Dienstag gesperrt. „Ein Lkw hatte sich in einer Schneewehe festgefahren“, sagt Ingo Fett von der Autobahnmeisterei in Plötzkau. Ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei musste ausrücken, um den Lkw zu bergen.

Probleme gibt es weiterhin im Zugverkehr. Netzbetreiber Abellio Rail Mitteldeutschland teilt mit: „Bis auf vier Strecken außerhalb des Salzlandkreises stehen die Züge still. Bedingt durch die Witterungs- und Straßenverhältnisse kann nach wie vor kein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten werden. Abellio bittet dringend darum, auf Zugfahrten weiterhin zu verzichten.“ Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Kreisverkehrsgesellschaft die Situation am Mittwoch neu bewerten. Der Busverkehr ist seit Sonntag eingestellt.

Änderungen bei Müllabfuhr

Auch in der Abfallentsorgung gibt es kurzfristige Änderungen. Der Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB) teilt mit: „Die schwarzen und braunen Tonnen, die am Montag und Dienstag nicht geleert werden konnten, werden nicht nachgefahren. Betroffene Bürger sind gebeten, diese wieder von der Straße zu nehmen. Sollte das Volumen nicht bis zur nächsten turnusmäßigen Abfuhr ausreichen, kann der zusätzliche Abfall in Säcken neben der schwarzen Tonne bereitgestellt werden.“

Auch die gelben Tonnen werden nicht nachgefahren. Verpackungsabfälle können in Säcken bei der nächsten turnusmäßigen Abfuhr neben der gelben Tonne bereitgestellt werden. Die blauen Tonnen werden nachgefahren. Sie können stehen gelassen und sollen in den nächsten Tagen geleert werden.

Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner hatte am Montag eine örtliche Einsatzleitung einberufen. Der „Krisenstab“ aus Verwaltung, Ordnungsamt, Stadtpflegebetrieb und Stadtwehrleitung soll die Straßenräumung organisieren. 25 Firmen und Landwirte folgten dem Aufruf. Zwischenzeitlich wurde damit begonnen, die Schneemassen auf den Neumarkt zu transportieren. „So schaffen wir Platz im Stadtgebiet“, erklärt Wagner und ergänzt: „Die Situation ist weiterhin angespannt. Deshalb bitte ich alle Bürger um Verständnis. Die Räumung kann nicht auf einmal erfolgen.“

Dachlawinen und Eiszapfen

Aufgrund der Schneemenge und der tiefen Temperaturen warnt Sven Wagner weiterhin vor Dachlawinen und abbrechenden Eiszapfen an Gebäuden. Vor dem Verwaltungsgebäude Haus I in der Steinstraße 19 musste der Stadtpflegebetrieb bereits aktiv werden und den Gehweg teilweise absperren.

Lebensgefährlich ist auch das Betreten von Eisflächen. Insbesondere Eltern und Erziehungsberechtigte sind aufgefordert ihre Kinder zu belehren und ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen.