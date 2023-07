In Atzendorf fanden am Mittwoch, 5. Juli, die Landesmeisterschaften im Schneepflugfahren statt.

Atzendorf - Auf dem Gelände der Straßenmeisterei in Atzendorf bei Staßfurt fand am Mittwoch, 5. Juli, die 2. Landesmeisterschaft im Schneepflugfahren statt. Nur ohne Schnee. Im Finale duellierten sich acht Teams aus ganz Sachsen-Anhalt.

In elf verschiedenen Hindernis-Kategorien ging es durch den Parcours: Slalom fahren, Rohre verschieben, den Pflug auf Markierungen absetzen oder rückwärts Slalom fahren. Das alles auf Zeit. Gewonnen hatte die Straßenmeisterei Bernburg. Sie fährt zur Deutschen Meisterschaft, die am 15. und 16. September in Koblenz stattfindet.