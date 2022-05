Winterruhe: Rollt der Verkehr zwischen Hecklingen und Groß Börnecke?

Hat das Verkehrschaos an der Sraßenbaustelle zwischen Hecklingen und Groß Börnecke bald ein Ende?

Hecklingen - Die Unsicherheiten, ob und wie im Bereich der ruhenden Baustelle der Kreisstraße 1306 zwischen Hecklingen und Groß Börnecke Auto gefahren werden kann, sollen zügig behoben werden. Der Kreiswirtschaftsbetrieb will kurzfristig eine Lösung finden, den Zustand rechtskonform herzustellen. Das kündigte deren Leiter Ralf Felgenträger Donnerstagabend in der Sitzung des Bau- und Ordnungsausschusses des Hecklinger Stadtrates an. Daran hatte er als Gast teilgenommen.