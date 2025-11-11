Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister regt an, das Waldbad in Egeln zukunftssicher zu machen. Dafür gibt es jetzt ein neues Förderprogramm des Bundes.

Dieses Piratenschiff, dass die Verbandsgemeinde mithilfe von Spenden anschaffen konnte, wertet das Bad für Kinder auf.

Egeln - Die diesjährige Badesaison ist aus Sicht des Verbandsgemeinde-Bürgermeisters der Egelner Mulde, Michael Stöhr (UWGE), trotz des durchwachsenen Wetters hervorragend gelaufen. In der Sitzung des Ausschusses für Kultus und Soziales des Verbandsgemeinderates gab er die Höhe der Gesamteinnahmen mit zirka 10.000 Euro an. „Das ist leicht über dem, was wir in den letzten Jahren so hatten“, sagte der Verwaltungschef. Das Defizit bezifferte er auf Nachfrage der sachkundigen Bürgerin Nicole Gallinat mit rund 100.000 Euro.