Die Stadtratschefin in Hecklingen möchte, dass sich die Stadt um Leader-Fördermittel bemüht. Damit könnte zum Beispiel die Sporthalle des Grundschulzentrums "Bördeblick" in Groß Börnecke komplett saniert werden.

Hecklingen - Die Vorsitzende des Hecklinger Stadtrates, Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen) hat sich in der jüngsten Stadtratssitzung im Stadtsaal „Stern“ dafür ausgesprochen, dass nicht nur private Investoren, sondern auch die Stadt Hecklingen Projekte für eine Leader-Förderung einreicht. Damit spielte sie auf die Ankündigung des Vorsitzenden des Vereins LAG Bode, Börde, Auen, Michael Stöhr, während einer Mitgliederversammlung in Hecklingen an. Dort hatte er verkündet, dass im Frühjahr mit einem Projektaufruf für die neue Förderperiode zu rechnen sei. „Wir sollten Projekte auf Vorrat haben und dann unsere Schublade aufmachen und Konzepte haben, die wir vorlegen können“, sagte die Kommunalpolitikerin, die Mitglied dieses Vereins ist, der sich um EU-Fördermittel für die Städte Staßfurt und Hecklingen sowie die Mitgliedsorte der Verbandsgemeinde Egelner Mulde kümmert.

Ethel-Maria Muschalle-Höllbach bat die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, sich Gedanken zu machen und Investitionsvorhaben in den Ortsteilen vorzubereiten. „Ansonsten ist es so, dass sich die anderen Kommunen das vorhandene Geld teilen und wir Nase machen“, sagte die Ratschefin unter Hinweis darauf, dass in der laufenden Förderperiode mehr als 10 Millionen Euro Zuschüsse bereit stehen. Sie schlug unter anderem vor, die Sporthalle des Grundschulzentrums „Bördeblick“ in Groß Börnecke nach der für mehr als 700.000 Euro teuren Erneuerung des Sanitärbereiches, die derzeit läuft, komplett zu sanieren.