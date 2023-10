Die Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 werfen ihre Schatten voraus. Aktuell wird über die Wahlbereiche diskutiert, die sich im kommenden Jahr ander aufteilen könnten als in den Jahren davor.

Hecklingen. - Die Hecklinger Stadtverwaltung schlägt aus Gründen der Zweckmäßigkeit vor, bei der nächsten Stadtratswahl im Juni des kommenden Jahr auf die Bildung von Wahlbereichen zu verzichten. Das würde bedeuten, dass es nur noch einen einheitlichen Stimmzettel gibt und jeder Bürger aus allen Bewerbern für den Stadtrat auswählen kann.

Mehrer Wahlbereiche möglich

Bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2019 war die Stadt in vier Wahlbereiche aufgeteilt gewesen. Davon entfielen zwei auf den Ortsteil Hecklingen, einer auf den Ortsteil Groß Börnecke und einer auf Schneidlingen und Cochstedt. Damals gab es insgesamt vier verschiedene Stimmzettel. Die Bürger konnten in ihrem Wahllokal nur die Kandidaten ankreuzen, die in ihrem Wahlbereich zur Auswahl standen, nicht aber die anderen.

Wie die Verwaltung mitteilte, kann der Stadtrat unter bestimmten Bedingungen entscheiden, die Kommune in Wahlbereiche von annähend gleicher Größe aufteilen. Diese sollen laut Gesetz mindestens 1.500 Einwohner umfassen und annähernd die gleiche Größe haben. „Die Einwohnerzahl eines jeden Bereiches soll von der durchschnittlichen Einwohnerzahl aller Wahlbereiche des Wahlgebietes nicht um mehr als 20 Prozent nach oben oder unten abweichen und schließlich sollen bei der Abgrenzung der Wahlbereiche auch die örtlichen Verhältnisse berücksichtigt werden“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage. Damit wird sich zuerst der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 1. November, 18 Uhr, in der Bauernstube des Stadtsaals „Stern“ beschäftigen.

Einwohnerzahlen müssen ähnlich sein

Eine gesetzeskonforme Einteilung in mehrere Wahlbereiche wäre demnach nur gegeben, wenn sich der Stadtrat für zwei oder vier entscheiden würde. Bei der Vierer-Variante würden Cochstedt und Schneidlingen mit insgesamt 1994 Einwohnern zusammengefasst. Der Ortsteil Groß Börnecke würde einen Wahlbereich mit 1.516 Einwohnern bilden und der Ortsteil Hecklingen zwei fast gleich große mit 1.666 und 1.701 Einwohnern. Dieses Modell ist seit dem Zusammenschluss von Cochstedt, Groß Börnecke und Schneidlingen zur neuen Stadt Hecklingen im Jahr 2004 praktiziert worden.

Möglich wäre es auch, sich auf zwei Wahlbereiche zu verständigen. Dann würden die Ortsteile Cochstedt, Schneidlingen und Groß Börnecke zusammen einen Bereich mit 3.510 Einwohnern bilden und der Ortsteil Hecklingen einen weiteren Wahlbereich mit 3.367 Einwohnern.

Diskussion im Stadtrat

Bei beiden Varianten hätte jeder Wahlbereich mehr als 1.500 Einwohner und die Einwohnerzahl eines jeden Bereiches würde von der durchschnittlichen Einwohnerzahl aller Wahlbereiche des Wahlgebiets nicht um mehr als 20 Prozent nach oben oder unten abweichen wie vom Gesetzgeber gefordert. Bisher waren 25 Prozent möglich gewesen.

Darüber hinaus schlägt die Verwaltung vor, für die Kommunalwahl die Leiterin des Fachbereiches Zentrale Dienste, Nancy Funke, als Stadtwahlleiterin zu berufen und die Sachbearbeiterin Dorit Brandt als ihre Stellvertreterin. Das letzte Wort hat der Stadtrat, der über die Wahlvorbereitung berät und eine Entscheidung fällen soll.