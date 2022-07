Wird gefährlicher Kreuzungsbereich in Hecklingen entschärft?

Die Sorgen fahren mit. Steffen Wenisch aus Hecklingen sorgt sich um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer an der gefährlichen Kreuzung der Staßfurter Straße/Börnecker Straße/Hamburger Straße/Blauersteinstraße in Hecklingen.

Die Kreuzung an der ehemaligen Gaststätte ?Zum scharfen Eck? in Hecklingen ist wirklich eine scharfe Ecke für die Kraftfahrer. Auch Fußgänger haben dort aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens Probleme, auf die andere Straßenseite zu kommen.

Hecklingen - „In der Blauer-steinstraße fahren viele Kraftfahrer mit 70 Stundenkilometer hoch, obwohl es sich hier um eine Tempo-30-Zone handelt“, sagte Steffen Wenisch in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Sitzung des Bau- und Ordnungsausschusses des Stadtrates im Stadtsaal „Stern“. Dort bat er Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) darum, für Geschwindigkeitskontrollen zu sorgen. Er habe schon zwei Tiere verloren, die auf dieser Straße überfahren wurden, so Wenisch. Er hat in 22 Jahren in der Blauersteinstraße noch nie einen Blitzer gesehen und fragt sich, warum die Polizei da nicht aktiv wird.