Wird in Güsten die „Kloake“ wieder zum Urwald?

Hier ist die Baustelle zum neuen Regenwasserablauf von den Neundorfer Straße in den Güstener Ratsteich zu sehen. Das Gewässer im Hintergrund wird von etlichen großen Bäumen und Sträuchern verdeckt. Dass dieser ?Urwald? wiederkommt, das ist jetzt die Sorge.

Güsten - Ein erster Schritt in Richtung Ratsteich ist getan. Das Gewässer soll nicht nur an sich schmuck gemacht und die vielen Bäume und Sträucher entfernt werden, sondern auch zur Entwässerung von Güsten beitragen. Der Schacht für den Regenwasserablauf der Neundorfer Straße wurde schon begonnen. Diese, gleich nördlich vom Ratsteich gelegen, wird zur Zeit grundhaft saniert. Nach den angekündigten 14 Tagen Betriebsferien, die die dortige Baustelle jetzt einlegen wird, soll es mit den Bauarbeiten am Teich weitergehen.