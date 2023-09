Betrieb in Salzlandkreis wird eingestellt - Etliche Mitarbeiter verlieren Job

Da sah es noch gut aus: Im August 2022 berichtete Emde in Staßfurt über die Fertigstellung und Auslieferung dieses Sektionalkühlers für eine Raffinerie im Westen Deutschlands und ließ dazu einen Großteil der Belegschaft antreten. Die Anlagenbauer waren dazu auch nicht ohne Stolz über ihre Leistung bereit dazu.

Staßfurt - Bereits seit einigen Monaten rumort es in der Belegschaft bei Emde Anlagenbau und Bohrtechnik in Staßfurt. Von Kündigungen zum Jahresende war da im Frühjahr schon die Rede. Die Betriebsleitung bat derweil da noch, das Thema nicht in die Öffentlichkeit zu tragen, weil es Verhandlungen zum Fortbestand gebe.