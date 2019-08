Die Stadtwerke und die Stadt Staßfurt haben vom Land einen Fördermittelbescheid für die Umsetzung von frei verfügbarem Internet bekommen.

Beginn in Innenstadt 74 Standorte mit unterschiedlichen Prioritäten wurden entwickelt. 29 werden nicht gefördert, hier erfolgt die technische Umsetzung durch die Stadtwerke eigenverantwortlich. Etwa 40 will die Stadt in zwölf Monaten angeschlossen haben. Bis dahin müssen die geförderten Bereiche umgesetzt sein. Bis zum November/Dezember soll das WLAN am Sperlingsberg aktiviert sein. Auch die Jugendclubs, die Salzland-Sporthalle und die Badeseen bekommen WLAN. (ej)

Staßfurt l Hohen Besuch hatten die Stadtwerke Staßfurt. Thomas Wünsch, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, überreichte den Scheck für die Förderung beim Ausbau des WLANs in Staßfurt. Das Land fördert mit einem Projekt den Ausbau im ganzen Land. In Staßfurt soll der Ausbau 125.000 Euro kosten, 100.000 Euro kommen vom Land, der Rest sind Eigenmittel. Staßfurt bekommt die Höchstfördersumme.

Anfang 2018 hatte Staßfurt Kontakt zum Ministerium aufgenommen. Nach guten Gesprächen war klar: Staßfurt hat Interesse, eine Förderung ist wahrscheinlich. Den großflächigen Ausbau begrüßt Thomas Wünsch. „Es ist eine ausgezeichnete Idee, es wie in Staßfurt komplett zu machen. Es ist schwer Prioriäten zu setzen. In anderen Kommunen gibt es keine Stadtwerke, die den Ausbau unterstützen. Das ist in Staßfurt eine essentielle Voraussetzung“, lobt dieser am Freitag Stadt und Stadtwerke. Gefördert werden bürgernahe Bereiche, also touristische Ziele und öffentliche Plätze.

Die Förderung des Landes sei dabei nur ein Anstoß. „Vieles reguliert der Markt von selbst“, erklärt Wünsch. „Derzeit sind die Kapazitäten beim Datenvolumen noch limitiert.“

Beginn am Sperlingsberg

Los geht es mit dem Ausbau im Herbst am Sperlingsberg in Staßfurt. Hier werden ein oder zwei Hotspots entstehen. Danach kommt die Steinstraße. Alle paar Meter muss dabei ein Hotspot gesetzt werden. Es muss Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger herrschen. „Die detaillierte technische Umsetzung ist noch offen. Möglich sind Leitungen über Straßenlaternen“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Eugen Keller.

Warum sich Staßfurt beim Ausbau so bemüht? „Wir wollen die digitale Infrastruktur verbessern“, erklärt Christian Schüler von der Wirtschaftsförderung. Der Ausbau des schnellen Internets, der im kommenden Jahr abgeschlossen sein soll, ist dabei in vielen Bereichen Grundvoraussetzung für die Option, auch WLAN einzurichten.

„Für die Entwicklung des Standorts Staßfurt ist das ein weiterer Meilenstein. Damit wird die Attraktivität gesteigert“, sagt Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD). „Ohne Smartphone geht ja keiner mehr aus dem Haus. Durch das WLAN verweilt der eine oder andere vielleicht länger am Standort, das steigert den Wert, es entwickelt sich ein positiveres Gefühl.“