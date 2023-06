Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit beginnt für viele die Urlaubszeit. Doch was tun, wenn das Haustier nicht mitfahren kann? Warum es wichtig ist, sich rechtzeitig um eine Bleibe für das Tier zu kümmern.

Wo Bello und Miezi im Salzlandkreis bleiben, wenn es in den Urlaub geht

Annika Werner (links), Katharina Gabriel und Mandy Schmidt betreuen Haustiere in der Tierpension Güsten.

Staßfurt/Güsten - Es ist nicht mehr lange hin bis zu den Sommerferien: Wenn die letzte Unterrichtsstunde des Schuljahres in zweieinhalb Wochen, am Mittwoch, 5. Juli, vorbei ist und die Zeugnisse übergeben wurden, beginnt für zahlreiche Familien die Urlaubssaison. Doch nicht immer können Hunde, Katzen oder Kleintiere mitgenommen werden. „Und Aussetzen ist keine Option“, erklärt Rasa Zacharias, Leiterin des Tierheims in Plömnitz. Denn die Haustiere können sich selten allein

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

versorgen. Wenn Katzen beispielsweise in Transportboxen am Straßenrand abgestellt werden, wird es gefährlich. Im schlimmsten Fall verdurstet das Tier, wenn es nicht rechtzeitig gefunden wird.