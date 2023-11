Auch in diesem Jahr finden wieder traditionelle Martinsumzüge für große und kleine Besucher in Staßfurt und den angrenzenden Dörfern statt.

Staßfurt/Güsten. - Martinsumzüge gehören fest in das Kirchenjahr. Das Fest des Heiligen Martin von Tours, einem römischen Soldaten, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte und − zum Christentum konvertiert − später zum dritten Bischof von Tours ernannt wurde.

Traditionell wird der Martinstag am 11. November begangen, der in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, doch in einigen Regionen wird schon einige Tage im Voraus das Martinsfest veranstaltet, teilt Johannes Killyen von der Evangelischen Landeskirche Anhalts mit.

So startet Güsten schon am Mittwoch, 8. November, mit einem Martinsfest und Umzug durch die Eisenbahnerstadt. Beginn des Festes ist 17 Uhr, Treffpunkt ist die Kirche St. Vitus am Kirchplatz.

In Rathmannsdorf wird das Fest einen Tag später, am 9. November, begangen. Fest und Umzug beginnen um 17 Uhr an der Kirche St. Pauli an der Kirchgasse.

In der Leopoldshaller Kirche St. Johannis findet das Fest am Samstag, 11. November, statt. Die Besucher erwartet ein „kleiner Martinsumzug der Kinder mit selbstgebastelten Laternen und es gibt Martinshörnchen zum Teilen“, wird auf der Internetseite der Kirchgemeinde angekündigt. Zum Sankt Martinsumzug laden am Samstag der Verein Carsted Club sowie der Heimatverein nach Atzendorf ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr die Kirche St. Eustachius, in der gemeinsam das Lied „Sankt Martin“ gesungen wird. Anschließend führt der Laternenumzug durch das Dorf. Bei einem gemeinsamen Abendessen im Sportlerheim klingt der Abend aus.

Ein ökumenisches Martinsfest findet ebenfalls am 11. November, ab 17 Uhr, in der Kirche St. Marien, Bergstraße 5, statt. Dort wird die Geschichte des Heiligen Martin erzählt, anschließen führt der Laternenumzug zur St.-Petri-Kirche auf dem Königsplatz. Angeführt wird der Umzug von Ross und Reiter. Am Zielort wird es Martinshörnchen zum Teilen geben.