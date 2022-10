Wo ist die Hüpfburg aus Cochstedt?

Dreiste Diebe hatten in der Nacht zum 4. September die rund 300 Kilogramm schwere Anlage entwendet. Warum sie eigentlich kaum zu übersehen ist.

So sieht die im September über Nacht gestohlene rund 300 Kilogramm schwere Hüpfburg aus, von der es nur zwei Stück gibt.

Cochstedt/Groß Börnecke - Der Groß Börnecker Landwirt Matthias Schultz kann es immer noch nicht fassen, dass unbekannte Täter in der Nacht zum 4. September am Verkehrsflughafen Cochstedt eine Hüpfburg gestohlen haben. Dabei handelt es sich um ein Gebilde aus luftdichtem Gewebe, das mit Hilfe eines Radialgebläses aufgeblasen werden kann. Davon gibt es die verschiedensten Formen, Farben und Größen. Die Kinder lieben sie, denn sie können sich darin so richtig austoben. Deshalb sind diese Springburgen für die Mädchen und Jungen der Renner bei jedem Fest.