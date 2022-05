Wo sieht sich der Salzlandkreis 2030?

Wie lebenswert ist der Salzlandkreis? Städte wie Staßfurt haben seit Jahren mit einem Einwohnerrückgang zu kämpfen. In der Zukunftsstrategie ist verankert, dass Abwanderung entgegengewirkt werden soll.

Staßfurt/Schönebeck - Können Visionen Wirklichkeit werden? Vor allem auch dann, wenn die Prognosen eher schlecht sind? Markus Bauer (SPD) glaubt fest daran. Mit der „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ hat der Landrat im Jahr 2020 ein Papier initiiert, in dem durchaus hehre Ziele verankert sind. Dem Strukturwandel begegnen, Abwanderung stoppen, Identifikation stärken, den Landkreis attraktiver machen... Und das trotz desolater Finanzlage. Welche Ziele sind schon erreicht und was muss in den nächsten Jahren noch getan werden?