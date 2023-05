An der Jacobsgrube gibt es nicht nur ein Problem mit Müll, sondern auch mit Vandalismus. Die Sitzecke am See wurde total entkernt. Foto: René Kiel

Hecklingen/Groß Börnecke - Die Probleme mit dem Müll, die die Angler vom Sportfischerverein Staßfurt an der Jacobsgrube in Groß Börnecke haben, sprach Steffen Kühne beim Bürgerforum im Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen an. Man habe deshalb eine Beschwerde an den Landesanglerverband gesandt, fügte er hinzu.