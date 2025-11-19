In der Verbandsgemeinde Egelner Mulde gibt es keine Sammelbehälter mehr. Die Kleiderkammer hat auch keinen Platz. Wohin mit ausrangierter Kleidung?

Die Chefin der Egelner Kleiderkammer, Gabriele Baumbach, hat eine Menge schöner Secondhand-Ware für wenig Geld zu bieten. Käufer sind in der Kleiderkammer gern gesehen.

Egeln - Die Altkleidersammlung bereitet in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde immer mehr Probleme. Die Bürger wissen nicht mehr wohin mit der gebrauchten Kleidung. Darauf machte der CDU-Fraktionschef Sven Rosomkiewicz (CDU), der auch Bürgermeister in Borne ist, in der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates aufmerksam.