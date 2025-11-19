Altkleider-Problem Wohin mit ausrangierter Kleidung in Egeln?
In der Verbandsgemeinde Egelner Mulde gibt es keine Sammelbehälter mehr. Die Kleiderkammer hat auch keinen Platz. Wohin mit ausrangierter Kleidung?
19.11.2025, 14:00
Egeln - Die Altkleidersammlung bereitet in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde immer mehr Probleme. Die Bürger wissen nicht mehr wohin mit der gebrauchten Kleidung. Darauf machte der CDU-Fraktionschef Sven Rosomkiewicz (CDU), der auch Bürgermeister in Borne ist, in der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates aufmerksam.