Die ersten Fundamente verraten die Grundrisse für das erste neue „Haus am See".

Gerade waren noch Archäologen da. Jetzt wächst der Rohbau für das erste "Haus am See" in Staßfurt.

Staßfurt l Das Doppelgebäude wird einen Veranstaltungssaal, die Bibliothek und das Archiv der Stadt Staßfurt in darüber liegenden Etagen beherbergen. Noch im April fanden hier an dieser Stelle am Stadtsee Ausgrabungen des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie statt. Spektakuläre Funde zwischen den mittelalterlichen kleinteiligen Fundamenten waren dabei ausgeblieben.

„Dass erstmal die Archäologen am Zuge sind, sobald man eine Baugrube aufmacht, das ist normal“, erklärt Günter Döbbel, Bauleiter des Wernigeröder Auftragnehmers mit Niederlassung in Staßfurt. Auch damit, dass sich das Land aus den Kosten für die Ausgrabungen heraushalte, müsse man in Sachsen-Anhalt leben.

Bodenplatten gießen

Nunmehr sind die Bauarbeiten an den weiträumigeren Fundamenten für das neue Haus so weit fortgeschritten, dass voraussichtlich Ende nächster Woche bereits die 50 Zentimeter starken Bodenplatten für das Doppel-Objekt gegossen werden können. Die Grundfläche für den Veranstaltungssaal umfasst immerhin rund 200 Quadratmeter.

So sah das Gelände der derzeitigen Baustelle noch im April 2019 aus, als Archäologen das Terrain gehörte.



Der Traum vom „Haus am See" wird wahr gemacht. Die ersten Fundamente sind gegossen, aus ihnen ragt Stahlbewehrung heraus.



Der Industriebau Wernigerode arbeite deutschlandweit an weitaus größeren Aufträgen, ordnet der Bauleiter das Staßfurter Projekt ein. Dennoch ist Günter Döbbel natürlich stolz, am „Haus am See“ mitarbeiten zu dürfen. Nicht zuletzt, weil er auch Staßfurter Stadtrat ist.

Geplant ist, dass das Gebäude am Jahresende im Rohbau steht.

Sahnehäubchen und i-Tüpfelchen

Das Haus, an welchem gegenwärtig gebaut wird, soll ein weiteres in Richtung Großer Markt davor gesetzt bekommen. Bauherr dieses zweiten Komplexes in herrlicher Lage am Stadtsee ist die Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt. Das Wohngebäude soll 4,2 Millionen Euro kosten. Ein Fördermittelantrag dafür ist gestellt. Erste Planungen gingen von 16 Wohnungen aus.

Derweil war das Doppelgebäude des gerade entstehenden Hauses am See mit 2,4 Millionen Euro veranschlagt, wofür die Stadt bereits einen Fördermittelbescheid über 1,7 Millionen Euro erhalten hat.

Das Haus-am-See-Vorhaben ist immer wieder als „Sahnehäubchen“ oder „i-Tüpfelchen“ zum IBA-Projekt „Aufheben der Mitte“ 2010 beschrieben worden. Allerdings wurden die Pläne von einzelnen Stadträten auch immer wieder torpediert, was die Realisierung nicht einfacher machte.

Ein neues Archiv suchte die Stadt Staßfurt bereits seit 2003. Verschiedene Varianten wie das alte Feuerwehrdepot am Athensleber Weg und auch das Staßfurter Postamt waren in der Diskussion. Die Pläne mit einem „Haus am See“ verstärkte der Stadtrat dann vor etwa zehn Jahren.