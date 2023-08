Wolmirsleben - In Wolmirsleben hat die Verbandsgemeinde auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses „Zum Adler“, das zentral im Dorf liegt, am Mittwoch und Donnerstag von der Firma Hörmann Warnsysteme GmbH eine neue Sirene installieren lassen.

„Ihre Anschaffung kostete insgesamt 13 500 Euro. Sie wurde mit 10 850 Euro aus dem Bundesprogramm zur Ertüchtigung des Sirenennetzes gefördert. Den Rest zahlt die Gemeinde Wolmirsleben dazu“, sagte der Brandschutz-Sachbearbeiter der Verwaltung Steve Feld der Volksstimme.

Diese Programm hat ein Volumen von 88 Millionen Euro und sieht als Mindestanforderung vor, dass eine Sirene einen Akku haben muss, der dafür sorgt, dass sie nach einem Stromausfall noch jeweils vier Warnungen und Entwarnungen absetzen kann.

Probealarm - für Bevölkerung nicht zu hören

Wie Steve Feld mitteilte, wurde die Anlage in Wolmirsleben gestern in Betrieb genommen. „Es gab einen Probealarm, der war aber nicht hörbar für die Bevölkerung“, sagte er. Ausgelöst wird die Sirene zum Beispiel bei einem Feueralarm ferngesteuert von der Rettungsleitstelle des Salzlandkreises in Staßfurt. Darüber hinaus hat künftig auch der Bund in Gefahrensituationen Zugriff auf die Technik.

Nur Egeln ist noch ohne

Mit Wolmirsleben verfügen nun fast alle Mitgliedsgemeinden der Egelner Mulde über eine solche Warnmöglichkeit für die Bevölkerung. „Nur die Stadt Egeln ist noch komplett ohne Sirene“, sagte Steve Feld und fügte hinzu: „Um eine flächendeckende Absicherung der Stadt zu erreichen, müssten wir dort drei Standorte haben.“ Bis auf Wolmirsleben verfügen die anderen Gemeinden über sogenannte Motorsirenen, die auf digitalen Empfang umgerüstet wurden. In der DDR hatte jedes Dorf ein.

Der Wolmirslebener Gemeinderat hatte im Herbst des vergangenen Jahres einer Beteiligung der Gemeinde im Interesse der Sache an den Anschaffungskosten zugestimmt, obwohl es sich dabei um eine klassische Aufgabe der Verbandsgemeinde handelt.

Kämmerer Daniel Kasten hatte in der Sitzung die Frage der Vorsitzenden der Fraktion Die Linke/SPD/Dorfgemeinschaftsverein, Nicole Gallinat, verneint, ob es sich dabei lediglich um eine Vorfinanzierung handelt.

Anregung: Sirenensignale sollen in Schaukästen erklärt werden

Jens Braune (Freie Wählergemeinschaft) merkte dazu an, dass es gut wäre, die Menschen aufzuklären und zu schulen, was die einzelnen Signale bedeuten. „Diese Idee hatten wir auch schon. Es gibt alte Feuerwehrleute, die die Signale noch kennen“, sagte Bau- und Ordnungsamtsleiter Sascha Josuns. Nicole Gallinat regte an, entsprechende Piktogramme mit einer Information, was die einzelnen Sirenensignale bedeuten, in den Schaukästen auszuhängen.

Bei Sirenen handelt es sich um eine Einrichtung zur akustischen Alarmierung oder Warnung. In den meisten Fällen passiert das durch einen charakteristischen an- und abschwellenden Heulton. In den Städten und Gemeinden wird diese Technik für die Alarmierung der Wehr oder für die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall verwendet.