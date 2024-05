Wolmirsleben in leuchtenden Farben: Wird der Schriftzug ein Fotomagnet?

Eine Liebeserklärung an seinen Heimatort Wolmirsleben hat der Bewohner des angrenzenden Hauses direkt an der Ortsdurchfahrt platziert. Der Schriftzug wird nachts beleuchtet.

Wolmirsleben - Seine Liebeserklärung an seinen neuen Wohnort Wolmirsleben hat der heutige Besitzer des Geländes des ehemaligen Alterssitzes der Gutsbesitzer-Familie Albert Schaeper öffentlich gemacht. Er hat auf seinem Grundstück an der Ortsdurchfahrt einen nachts beleuchteten Schriftzug mit den Worten „I love Wolmirsleben“ installiert. Darüber freut sich Bürgermeister Knut Kluczka (CDU) sehr. „Das ist ein Hingucker“, stellte er fest und dankte dem Bürger für sein Engagement für das Dorf, das er in Eigeninitiative und auf eigene Kosten verwirklicht hat.