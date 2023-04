Die Schwäne am Stadtsee werden jetzt beim Brüten geschützt. Ordnungsamt und Feuerwehr haben einen Zaun für die Tiere aufgestellt.

Zaunschutz für brütende Schwäne in Staßfurt

Staßfurt - Die Schwäne am Stadtsee haben eine Entscheidung getroffen. Nachdem die Tiere an drei verschiedenen Stellen im Schilf gebaut hatten, haben sie nun auf der östlichen Seite ihr Nest errichtet. Ordnungsamt und freiwillige Feuerwehr reagierten schnell und haben am Mittwoch einen Zaun aufgestellt, um das Nest zu schützen. Eine Kamera beobachtet den Bereich. Das Nest ist dabei von außen nicht zu sehen.