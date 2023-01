Die am schlechtesten bewertete Brücke in der Stadt Egeln in der Feldflur in Richtung Tarthun an der Bahnlinie Staßfurt-Egeln, die über kein Geländer verfügt, hat die Verbandsgemeinde aus Sicherheitsgründen sperren lassen. Das gefällt nicht allen.

Foto: Verbandsgemeinde