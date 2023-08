Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/Güsten - „Aus Sicherheitsgründen ist das Grillen auf Balkonen, Loggien und auf den unmittelbar am Gebäude liegenden Flächen nur mit Elektrogrill erlaubt; in jedem Fall ist Rücksicht auf die Mitbewohner zu nehmen“, zitiert Carsten Schulze, Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugenossenschaft in Staßfurt, die Hausordnung, die jedem Mieter zusammen mit dem Mietvertrag ausgehändigt werde. Glücklicherweise seien Verstöße dagegen und damit auch Gefährdungen und Belästigungen anderer Wohnungsnutzer durch Grillen auf dem Balkon die absolute Ausnahme, versichert Schulze.