Borne - René Kiel

Der Sportverein Germania Borne organisiert in diesem Jahr im Rahmen des „Zukunftspaketes für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ ein Sommer-Camp für die Kinder und Jugendlichen aus der Verbandsgemeinde Egelner Mulde. Dieses Projekt wird mit Unterstützung von erfahrenen Jugendtrainern von den Mädchen und Jungen geplant und durchgeführt. Es findet vom 28. bis 30. Juli statt.

Ziel: Kinder wieder in Bewegung bringen

„Unser Hauptziel ist es, Kinder generell erstmal wieder in Bewegung zu bringen und ihnen den Spaß am Sport in der Gruppe nach der langen Corona-Zeit wieder aufzuzeigen. Da Borne keine eigene Schule mehr hat und somit alle Kinder an verschiedene Schulen gehen, ist es uns auch wichtig, diesen Kindern ein Kennenlernen der Einwohner zu ermöglichen und neue Gemeinschaften zu knüpfen. Auch das Herstellen und Vertiefen von Kontakten zwischen den Kindern und Jugendlichen der verschiedenen Orte der Verbandsgemeinde sehen wir als wichtig an“, teilte der Verein mit.

Der Vorstand erhofft sich durch die eigenständige Projektplanung auch Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern, sich mehr für die Allgemeinheit zu engagieren und die Teilhabe zu erleben. Die Zielgruppe, die mit diesem Projekt angesprochen werden soll, sind Mädchen und Jungen im Alter zwischen 8 und 16 Jahren. Das Camp wird für maximal 60 Kinder und Jugendliche geplant. Sie werden in beiden Nächten auf Liegen in Zelten von der Freiwilligen Feuerwehr Borne schlafen, die auf dem Sportplatz aufgebaut werden.

Los geht es am Freitag, 28. Juli, 16 Uhr. Dem schließt sich ein gemeinsamer Kegelnachmittag auf der Kegelbahn Borne an. Nach dem Abendessen ist ein Kinderkino vorgesehen. Die Betreuer werden dafür eine Auswahl an Filmen zusammenstellen, aus denen die Teilnehmer wählen können. Die dafür notwendige Technik in Form der Leinwand, des Beamers, der Boxen, von Sitzsäcken und eine Popcornmaschine leiht sich der Sportverein von der Gemeinde Borne aus.

Am Sonnabend, 29. Juli, steht von 9 bis 12 Uhr ein Fußballturnier auf dem Programm. Dazu bilden die Kinder und Jugendlichen gleich große Mannschaften, welche dann in Fußballspielen gegeneinander antreten werden. Danach haben die Teilnehmer des Sommercamps Zeit, sich selbstständig mit den zur Verfügung stehenden Spielgeräten zu beschäftigen, Abendessen einzunehmen oder zu duschen.

Bauernolympiade zwischen Strohballen-Rennen und Ausmisten

Zum Tagesausklang wird gegrillt. Dazu gibt es verschiedene Salate. Danach wird eine Kinderdisco mit einem DJ organisiert, der die größten kinderfreundlichen Partyhits spielt. Dazu gibt es leckere Getränke in einer Sommernachtsdisco-Atmosphäre.Für den Vormittag des dritten und letzten Tages, am Sonntag, 30. Juli, wird eine Bauernolympiade vorbereitet. „In einem Parcours mit verschiedenen Disziplinen treten die Kinder und Jugendlichen gegeneinander an. Die Disziplinen sind Strohballen-Wettrennen, Kühe melken, Wassereimer tragen, Trecker fahren, ausmisten“, teilten die Organisatoren mit. Das Sommercamp des Sportvereins endet nach einem gemeinsamen Mittagessen in Borne. Dann können die Teilnehmer von ihren Eltern abgeholt werden und haben ihnen hoffentlich eine Menge zu erzählen.

Die Anmeldung kann einfach per E-Mail an info@svgermaniaborne.de erfolgen.

Die Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH Staßfurt hatte sich erfolgreich für das Bundesförderprogramm „Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ beworben. Dadurch stehen bis zum Jahresende insgesamt rund 124 000 Euro für Projekte zur Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde zur Verfügung.

Ideen, was man mit dem Geld für die Mädchen und Jungen in den Mitgliedsgemeinden anstellen kann, können jederzeit von allen Kindern, Jugendlichen, Eltern oder Bürgern an den zur Umsetzung gebildeten Zukunftsausschuss im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Egeln herangetragen werden. Projekte sind förderfähig, wenn sie die aktive Beteiligung der Kinder und Jugendlichen garantieren.