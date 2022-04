Zentral Apotheke in Staßfurt bewährt sich in schwierigen Zeiten

Seit 2017 ist Daniela Wagner Inhaberin der Zentral-Apotheke in der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt. Seit 1983 gibt es die Apotheke an diesem Standort. Vorher war die Apotheke in der Grenzstraße beheimatet und hieß Bär-Apotheke.

Foto: Enrico Joo