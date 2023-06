Schule Zeugnisse: Verbesserte Abschlussnoten in Sekundarschulen im Salzlandkreis

In den Schulen gibt es in diesen Tagen Zeugnisse. Mit ihren Abschlusszeugnissen verlassen nach den Prüfungen wieder viele Schüler die Schule. Erfreulich ist: Die Prüfungsnoten beim Realschulabschluss haben sich verbessert, vor allem in Englisch.