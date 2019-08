Dank eines Überraschungsmomentes konnten Polizeibeamte in Staßfurt einen bundesweit gesuchten Mann festnehmen, der bisher immer entwischte.

Staßfurt (vs) l Am Donnerstag, 22. August 2019, konnten Beamte des Polizeireviers Salzlandkreis einen bundesweit gesuchten Straftäter festnehmen. Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilt, waren Beamte zur Fahndung wegen Betruges in Staßfurt, als ihnen ein Kollege die Sichtung des bundesweit gesuchten Mannes mitteilte. Im Zuge eines Überraschungsmomentes konnten sie den Gesuchten widerstandslos festnehmen und später an Beamte aus Thüringen übergeben.

Das Zielfahndungskommando des Landeskriminalamtes Thüringen fahndete bereits seit längerer Zeit bundesweit nach dem Mann aus Erfurt. Unter anderem wegen Verdachts von Fahrzeugaufbrüchen und Diebstählen auf Parkplätzen an Friedhöfen und Ausflugszielen wurde der 46-Jährige mit Haftbefehl gesucht. Der Mann galt als bewaffnet und konnte sich der Fahndung bisher stets durch Flucht entziehen, wobei er sich seine Erfahrung als Hobbyrennfahrer zunutze machte, wie die Polizei mitteilt.

Kurz vor seiner Festnahme hatte der 46-Jährige in Baalberge ein Fahrzeug samt Urlaubskasse gestohlen, welches gerade für eine Reise beladen wurde. Dieses Fahrzeug hatte der Gesuchte zwischenzeitlich mit anderen, in Magdeburg gestohlenen Kennzeichen, versehen, und wurde von der Polizei in Staßfurt sichergestellt. Ob es sich bei dem sichergestellten Bargeld um die entwendete Urlaubskasse handelt, ist Bestandteil weiterer Ermittlungen.

In Zusammenarbeit mit den anderen Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften sollen nun länderübergreifend sämtliche Straftaten des Mannes aufgearbeitet werden. Laut Polizeiinspektion Magdeburg könne dies noch eine Weile dauern. Bisher konnten dem 46-Jährigen mindestens acht Fahrzeugdiebstähle in Thüringen und Sachsen-Anhalt zugeordnet werden.

Bis zum Abschluss der Ermittlungen wird der Mann seine noch offene Freiheitsstrafe von mindestens 33 Monaten verbüßen.