In Bernburg sind drei Personen in einen handfesten Streit geraten. Der Grund: die Bitte um eine Zigarette.

Bernburg (vs) l Die Bitte um eine Zigarette hat in Bernburg zu einem handfesten Streit geführt, bei dem auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Einer Streife der Bundespolizei war am Montag gegen 23.30 Uhr dem Bahnhof Bernburg ein Mann mit extrem gereizten, tränen überströmten Augen aufgefallen. Die Einsatzkräfte alarmierten einen Rettungswagen und befragten den Mann, was passiert war.

Wie die Bundespolizei gestern mitteilte, soll der 21-jährige Äthiopier zuvor zwei Männer, die sich in einer Gruppe auf dem Bahnsteig 1 befanden, rauchten und Alkohol tranken, um Zigaretten gebeten haben. Die Männer hätten dies verweigerte. Wegen der Absage sei der 21-Jährige wütend geworden. Er wäre zum Ende des Bahnsteiges gelaufen, hätte sich einen Ast von einem Baum abgebrochen und griff die Männer an.

Seine Attacke hätten die Männer laut Bundespolizei abgewehrt. Daraufhin zog der Angreifer ein Pfefferspray aus seinem Rucksack und sprühte einem 33-jährigen Kosovaren und dem 40-jährigen Inder direkt in die Augen.

Ein weiterer Mann aus der Gruppe, ein 32-jähriger Deutscher, überwältigte den Angreifer, entriss ihm das Pfefferspray und sprühte nun ihn in die Augen. Der Äthiopier floh und traf er dann auf die Bundespolizisten. Diese forderten Landespolizei zur Unterstützung an. Ermittelt wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung.