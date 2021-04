Zu wenig digital in Pandemiezeiten?

Staßfurt. Über 50 Personen kamen beim letzten Stadtrat in Staßfurt zusammen. 30 Stadträte, mindestens zwölf Verwaltungsmitarbeiter und zehn Zuschauer trafen sich am Donnerstag im Salzland Center. Dabei hatte man den Saal neuerdings extra wegen seiner Größe gewählt.

Das Infektionsgeschehen ist tatsächlich auch gleich am Anfang Thema. Der Oberbürgermeister beschreibt die Lage als „angespannt“, berichtet über Zahlen und Impffortschritt.

Bürgerin wünscht sich Live-Übertragung

Wenig später die kritische Anfrage einer Bürgerin: „Ist es nicht möglich, die Sitzungen des Stadtrats online zu übertragen?“ Heike Schattschneider aus Glöthe erklärt: „Hybridsitzungen werden in anderen Städten schon ermöglicht.“ Dadurch müssten Bürger nicht den Weg in die Zuschauerreihen des Stadtrats wählen und sich keinem Infektionsrisiko aussetzen.

Hinkt Staßfurt hier digital hinterher? Reine Videokonferenzen sind aktuell für Stadträte und andere Gremien in Sachsen-Anhalt nicht erlaubt, weil die Internetverbindung unterbrechen könnte. „Hybridsitzungen“, sprich Vor-Ort-Tagung und Übertragung, sind aber möglich. Nur gibt es ein Problem mit der Öffentlichkeit: Die Online-Sitzungen müssen auch Bürgern zugänglich sein, die kein Internet haben. So will es die Vorschrift.

Nur wenige Stadträte gehen online

Also muss es so gemacht werden, wie es die Gemeinde Ummendorf im Landkreis Börde seit einer Weile praktiziert: Der Stadtrat wird per Live-Übertragung zusammengeschaltet, aber in einem Saal des Ortes müssen Bürger die Sitzung auf der Leinwand live verfolgen können. In Wernigerode diskutiert man gerade, ob man das einführen will. Denn dieses „Public Viewing“ zur Live-Übertragung bringt die Menschen ja wieder nur in einem Raum zusammen.

Die Idee solcher „Hybridsitzungen“ hat die Stadt Staßfurt bisher laut Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) nicht weiter verfolgt. „Wir haben das Modell der Präsenzveranstaltungen vorgezogen. Bisher war anderes nicht erforderlich“, antwortet er der Bürge-rin. Es werde außerdem mittlerweile mehr geimpft und mehr getestet, meint Wagner. Er nimmt die Anregung der Bürgerin dennoch mit.

Im Staßfurter Stadtrat gilt während der Sitzungen Maskenpflicht, die Tische stehen weit auseinander. Die Gremien waren vor geraumer Zeit schon in größere Räume umgezogen, etwa die Ausschüsse ins Dorfgemeinschaftshaus Hohenerxleben. Parallel wurde ein schriftliches Verfahren für den Stadtrat bei einfachen Entscheidungen auf elektronischem Weg eingeführt.