Salzlandkreis: Wenn der Supermarkt früher schließt

Der NP-Markt in Förderstedt war in dieser Woche kürzer als üblich geöffnet. Das Unternehmen erklärte jedoch, dass dies ab nächster Woche wieder anders sein soll. Die IHK erkennt unabhängig davon ein generelles Fachkräfteproblem.

Förderstedt - Ein handgeschriebener Aushang am NP-Markt in Förderstedt weist daraufhin: Vom 31. Oktober bis 5. November hat die Filiale nur bis 18 Uhr geöffnet. Die Reduzierung der Öffnungszeiten soll aber nur vorübergehend sein. „Der NP-Markt in Förderstedt hat nur in der laufenden Woche aufgrund eines erhöhten Krankenstandes seine Öffnungszeiten anpassen müssen“, teilte ein Unternehmenssprecher von Edeka der Volksstimme mit. NP gehört zur größten deutschen Supermarkt-Kette Edeka. Inwieweit das Unternehmen von einer Personalknappheit betroffen ist, dazu wollte der Lebensmittelhändler keine Stellung beziehen.