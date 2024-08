Der Kleine Markt in Güsten, eigentlich ein idyllisches Fleckchen unweit des Güstener Rathauses. Die Gebäude geradezu und rechts gehören der Stadt, müssen in ihrem Umfeld aber abgesperrt werden.

Güsten. - „Die Anwohner der Straße Kleiner Markt in Güsten sind zunehmend besorgt über die Untätigkeit des Ordnungsamtes Güsten, das trotz mehrfacher Hinweise auf erhebliche Sicherheitsmängel in der Straße nicht reagiert hat.“ Mit diesen Worten wandten sich Ines Rogau und Rüdiger Jansen, auch im Namen von Nachbarn, an die Volksstimme – weil ihr erster Weg ins Rathaus eben ohne Erfolg geblieben war. Der Kleine Markt ist eigentlich ein idyllisches Plätzchen in der Ränzelstecherstadt. Er ist unweit vom Rathaus gelegen. Auf der von alten Häusern umrahmten Grünanlage stehen große Kastanienbäume. „Eine beliebter Platz auch für Schüler und Kinder aus dem nahe gelegenen Kindergarten“, wie die Anlieger beschreiben. „Doch die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, sind alarmierend.“