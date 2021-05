Zwei Autos brennen in Staßfurt

Zu einem Pkw-Brand wurde die Polizei am frühen Montagmorgen in Staßfurt gerufen. die Brandursache ist bisher unklar. Symbolfoto: Martin Rieß

Staßfurt (vs)

Am frühen Montagmorgen, 4. Mai 2021, hat es in der Staßfurt Steinstraße gebrannt. Der Polizei sei der Brand eines Fahrzeuges mitgeteilt worden, hieß es seitens der Beamten am Montagmittag.

Vor Ort stellten diese dann gleich zwei beschädigte Pkw fest, die auf einem Parkplatz zwischen der Steinstraße und der Marktgasse geparkt worden waren. Beide Fahrzeuge waren beim Eintreffen der Polizisten von den Kameraden der Feuerwehr bereits gelöscht worden.

„Aus bislang unbekannter Ursache war ein Pkw im Frontbereich in Brand geraten und durch die Hitzeentwicklung wurde der danebenstehende Pkw ebenfalls beschädigt“, erklärt die Polizei.

Der Sachschaden wird auf circa 15000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen laufen.