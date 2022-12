Zwei Tage Weihnachtsmarkt im kleinen Ort

So was hat man in Etgersleben seit Jahren nicht gesehen, was der Sportverein Blau-Weiß Etgersleben zwei Tage organisiert hat. Weihnachtsmarkt von seiner schönsten Seite.

Etgersleben - So einen großen Weihnachtsmarkt hat es in Etgersleben schon lange nicht mehr gegeben. Das, was die Mitglieder des Sportvereins Blau-Weiß hinter dem Gartenhaus an zwei Tagen auf die Beine gestellt hatten, konnte sich sehen lassen. Da kamen auch die Orte der Umgebung nicht mit. Herzstück war ein großer beleuchteter Weihnachtsbaum in der Mitte des Platzes. Die vielen Besucher konnten sich gleich an mehreren Buden stärken oder Weihnachtsdeko sowie andere Produkte von Händlern der Region erwerben. Die Veranstalter hatten besonders an die Kinder gedacht. Sie konnten sich auf einer Rodelbahn vergnügen oder mit einem kleinen Karussell fahren. Groß war der Andrang als der Weihnachtsmann um 16.30 Uhr höchstpersönlich in Etgersleben vorbeischaute und die Mädchen und Jungen mit Süßigkeiten aus seinem großen Sack überraschte. Die Erwachsenen freuten sich über eine Hüttengaudi und Livemusik. Foto: René Kiel